- A Torino domani, domenica 6 giugno, cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cieli molto nuvolosi con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata, sono previsti 9 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3330m. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio assenti e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: una modesta circolazione depressionaria in quota attraversa il Centro-Nord Italia. Nubi irregolari con qualche piovasco al mattino specie in Liguria. Nel corso del giorno acquazzoni o temporali sparsi, più probabili sui rilievi Temperature con poche variazioni, nell'ordine dei 24-26°C di massima. Ventilazione debole e mar ligure poco mosso o al più mosso. (Rpi)