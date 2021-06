M5s: Conte, raggiunto accordo con Rousseau su dati, entro fine mese voto su Statuto e leader

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tempo dell’attesa e dei rinvii "è finito, il Movimento cinque stelle entra, forte delle sue radici, in una nuova storia. Giugno segna l’inizio del nostro 'secondo tempo': siamo finalmente in possesso dei dati degli iscritti ed è stato raggiunto l’accordo con l'associazione Rousseau". Lo scrive su Facebook l'ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che spiega che la consegna dei dati avverrà "entro 5 giorni, per avviare il nuovo percorso su un’altra piattaforma telematica, che terrà vivo il filo diretto con i nostri attivisti. Dopo tanti anni di collaborazione era giusto che tutto si concludesse con un accordo". Quanto ai debito con Rousseau, "non si discutono, si onorano", precisa Conte che annuncia di essersi "direttamente confrontato con Davide Casaleggio" per mettere "fine alle varie pendenze" e onorare i pagamenti. "Le strade si dividono ma con pieno rispetto da parte nostra. Casaleggio è un nome che evocherà sempre la storia del Movimento e chi non rispetta la propria storia non rispetta se stesso", aggiunge l'ex premier. (segue) (Rin)