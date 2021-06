Roma 2021: Gualtieri ad Appio Latino incontra vedova Petroselli, "grande emozione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato alle primarie della coalizione del centrosinistra a sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, continua il suo tour nei quartieri della Capitale per incontrare cittadini, commercianti e associazioni. Questa mattina è tornato nel quartiere dove è nato e cresciuto, l'Appio Latino: qui ha incontrato anche la vedova dello storico sindaco di Roma Luigi Petroselli. "Grande emozione incontrare oggi Aurelia Sergi, vedova del grande sindaco Luigi Petroselli, che da tempo si batte per la riqualificazione della piazza ad Arco di Travertino nel quartiere Appio - scrive su Twitter Gualtieri -. Salutandoci ha detto: 'mi raccomando Roberto'. Noi ce la metteremo tutta anche per lei", conclude. (Rer)