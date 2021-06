Venezuela: procuratore Cpi Bensouda, vicini a decidere su apertura indagine preliminare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura generale della Corte penale internazionale (Cpi) è prossima a decidere se aprire o meno un fascicolo sui presunti reati di lesa umanità attribuito al governo del Venezuela. "È stata esaminata la maggioranza dei criteri per l'apertura di una indagine preliminare", ha detto la procuratrice generale Fatou Bensouda, intervistata da "France24". Bensouda, che a breve rimetterà il mandato, ha poi ribattuto alle accuse in arrivo da Caracas, circa la mancata collaborazione prestata dal suo ufficio nell'iter sin qui sostenuto. "Con totale rispetto, non è corretto. Il mio ufficio si è impegnato in modo esteso con il Venezuela, compreso con le più alte autorità", ha detto. (segue) (Frp)