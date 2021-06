Venezuela: procuratore Cpi Bensouda, vicini a decidere su apertura indagine preliminare (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cpi ha aperto due fascicoli sul Venezuela, rispettivamente nel febbraio 2018 e nel febbraio 2020. La prima riguarda i presunti crimini commessi dall’aprile 2017 nel contesto delle manifestazioni di protesta registrate nel paese; la seconda, sollecitata dal governo di Nicolas Maduro, riguarda la presunta violazione dei diritti umani legata alle sanzioni unilaterali adottate dal governo degli Stati Uniti contro il Venezuela. Quanto alla prima indagine - sollecitata da Canada, Cile, Colombia, Paraguay, Perù e Argentina - la procuratrice Fatou Bensouda ha riferito che “ci sono basi ragionevoli per credere che in Venezuela siano stati commessi crimini che rientrano nella giurisdizione della Corte”. Quanto alla seconda indagine, invece, è ancora in corso di verifica se il caso rientri o meno nell'ambito della giurisdizione del tribunale. (segue) (Frp)