Roma 2021: Pelonzi (Pd), Calenda trovi pace interiore, non andrà al ballottaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Calenda parla di pace nel mondo. Spero intanto che trovi la pace interiore. Il primo passo, il più difficile per lui, è quello di accettare la realtà: non andrà al ballottaggio". Lo dichiara in una nota il capogruppo del Pd in Campidoglio, Giulio Pelonzi. "Chiede ad altri uno sforzo di concretezza ed il primo a non farlo è proprio lui - aggiunge Pelonzi -. Resta comunque significativo della psicologia di Calenda il concetto di concretezza che ritiene utile per Roma: chi mi vota? Parafrasando il suo slogan verrebbe da dire: Calenda a Roma. Sul serio?", conclude Pelonzi. (Com)