Roma: Raggi incontra forum Parco delle energie, insieme per tutelare area ex Snia Viscosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sindaca di Roma, Virginia Raggi, oggi ha incontrato in piazza del Campidoglio alcuni rappresentanti del forum territoriale permanente Parco delle energie. "Sono stata contenta di questo confronto perché da anni stiamo portando avanti insieme la battaglia per rendere tutta l’area dell’ex Snia Viscosa monumento naturale - scrive su Facebook la sindaca Raggi -. Vogliamo tutelare un patrimonio prezioso, che esiste solo a Roma. Forse non tutti conoscete la storia di questo luogo. Il lago si è creato a seguito di un 'incidente' accaduto nei primi anni '90 durante i lavori di costruzione di un parcheggio interrato condotti da un'azienda edile. Negli anni poi la natura ha preso il sopravvento, un ecosistema preziosissimo è cresciuto nell’area a ridosso del lago e quel luogo si è trasformato in uno spazio unico. Alle persone che ho incontrato oggi ho ripetuto che le richieste che avanzano sono anche le nostre. Come amministrazione il nostro impegno è stato forte sin dall'inizio. Ora intensificheremo le azioni fatte fino a oggi. Voglio ricordare che dal 2019 abbiamo chiesto alla Regione Lazio di ampliare il perimetro dell’area monumentale del Parco inserendo al suo interno anche i manufatti dismessi. Da parte nostra stiamo già lavorando sulla variante e sull'esproprio. Tutta l'area è diventata per noi cittadini un ecosistema importante che deve essere difeso e salvaguardato", conclude Raggi. (Rer)