© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Saluto con grande soddisfazione l’accordo sulla tassazione delle multinazionali raggiunto oggi a Londra dai ministri delle Finanze del G7. È un passo storico verso una maggiore equità e giustizia sociale per i cittadini". Lo afferma in una nota il presidente del Consiglio, Mario Draghi. (Com)