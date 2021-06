Business news: Cina, il governo promette giro di vite su progetti industriali inquinanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina rafforzerà i controlli sulle industrie dell'acciaio e dell'alluminio che comportano un elevato consumo di energia, nel tentativo di promuovere progetti a basse emissioni di anidride carbonica. Lo ha reso noto il 31 maggio il ministero dell'Ambiente cinese, secondo cui la Repubblica popolare ridurrà le emissioni di carbonio prima del 2030 e diventerà un Paese ad impatto zero entro il 2060. Nelle linee guida inviate ai regolatori ambientali locali, il ministero dell'Ambiente ha esortato i governi locali a considerare la qualità dell'ambiente come un criterio fondamentale, in particolare "se i progetti inquinanti vengono ampliati o trasferiti nelle rispettive località". Per la raffinazione del petrolio e la produzione dell'etilene, dell'acciaio, del coke, dell'alluminio e altri progetti che hanno impatti o rischi ambientali elevati, il ministero ha invitato a rispettare le leggi e i regolamenti, suggerendo che "le autorità non dovrebbero abbassare i requisiti di approvazione in nome del varo di nuovi progetti pilota". Il ministero ha inoltre invitato le autorità provinciali a comunicare i risultati entro la fine di ottobre e gli aggiornamenti ogni sei mesi. (Cip)