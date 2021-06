Business news: Corea del Sud, acciaierie aumentano prezzo materiali per il settore automobilistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le acciaierie sudcoreane hanno aumentato i prezzi dell'acciaio per il settore automobilistico per la prima volta in quattro anni. È quanto riportato dall’agenzia di stampa “Yonhap”, specificando che Posco, il più grande produttore di acciaio del Paese, ha raggiunto un accordo con Hyundai e Kia, le due maggiori case automobilistiche sudcoreane, per aumentare i prezzi dell'acciaio automobilistico di 45 dollari a tonnellata. Anche Hyundai Steel, il secondo più grande produttore di acciaio della Corea del Sud, ha trattato con le due case automobilistiche per l'aumento dei prezzi dell'acciaio utilizzato nella costruzione dei veicoli. (Git)