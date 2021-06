Business news: Toyota e Honda bloccano al produzione di automobili in Malesia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I costruttori di automobili giapponesi Toyota Motor e Honda Motor hanno bloccato la produzione presso i loro stabilimenti in Malesia a partire dal primo giugno, in concomitanza con l'inizio di un periodo di lockdown nel Paese, dove sono in aumento i contagi da coronavirus. Lo scorso anno Toyota ha prodotto in Malesia circa 50mila veicoli; Honda, invece, opera in Malesia il suo principale hub manifatturiero al di fuori del Giappone, con una capacità annua complessiva di 300mila veicoli a due ruote e 100mila autovetture. L'annuncio delle due aziende alimenta i timori di un ulteriore arresto delle catene di fornitura globali, il cui dissesto, dopo oltre un anno di crisi pandemica, ha già causato un forte aumento dei prezzi di merci e materie prime. Malesia, Vietnam e Thailandia, Paesi che lo scorso anno avevano evitato gli effetti peggiori della pandemia di Covid-19, scontano ora rapidi aumenti dei contagi. La regione serve da hub manifatturiero globale per la produzione di beni intermedi, e con l'inizio del lockdown in Malesia ai costruttori di auto e alle industrie siderurgiche malesi verrà concesso di continuare ad operare con un massimo del 10 per cento della forza lavoro complessiva. I settori dell'elettronica, della chimica e della farmaceutica potranno invece operare con il 60 per cento del personale. (Fim)