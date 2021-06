Roma: Raggi, aumentano controlli agenti in bicicletta, potenziato servizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalle piste ciclabili alle vie del centro storico, dalle banchine del Tevere ai parchi della Capitale, aumentano i controlli dei nostri agenti in bicicletta. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Abbiamo potenziato il servizio con nuove e-bike in uso al personale del Gssu (Gruppo sicurezza sociale urbana), che si aggiungono ai modelli già in dotazione al corpo di polizia locale - aggiunge Raggi -. Dopo le auto ibride, da poco entrate a far parte della flotta dei veicoli di servizio della polizia, prosegue il nostro impegno per una mobilità sempre più green", conclude la sindaca. (Rer)