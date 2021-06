G7: Le Maire, accordo su tassa minima globale "passo storico" in lotta all'evasione fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo raggiunto oggi dai ministri delle Finanze del G7 per un'imposta minima globale del 15 per cento sulle multinazionali è un "passo storico" nella lotta all'evasione fiscale. Lo ha dichiarato il ministro delle Finanze francese, Bruno Le Maire. "È un punto di partenza e nei prossimi mesi lotteremo affinché questa tassa minima sia la più alta possibile", ha detto Le Maire in un videomessaggio pubblicato su Twitter. Anche il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen, ha salutato "l'impegno senza precedenti" preso dai ministri del G7, affermando in una dichiarazione che una tassa minima globale "pone fine alla corsa al ribasso nella tassazione delle società". (Frp)