Difesa: Polonia, ambasciatore Amati in visita alla Fregata "Marceglia" in sosta nel porto di Gdynia (2)

- La Marina polacca dovrebbe acquistare alcune fregate, e alla commessa sono interessate, oltre a Fincantieri e Leonardo, anche la compagnia francese Naval Group e la britannica Bae System. Il programma polacco, non ancora lanciato ma in preparazione, riguarda tre navi da battaglia. A seconda delle specifiche richieste, Fincantieri potrebbe partecipare alla gara con le Fremm o con i pattugliatori polivalenti d'altura (Ppa) che in certe versioni hanno capacità simili a quelle delle fregate. Bae System ha già vinto le gare indette da Australia e Canada, ma non ha ancora una fregata, se non sulla carta. I programmi di Australia e Canada sono, peraltro, in ritardo, cosa che ha creato malumori nel mondo politico canadese. Ciò nonostante, la stampa polacca ritiene favorita l'industria britannica. La Marina degli Stati Uniti, invece, ha scelto le Fremm italiane, più armate e più versatili delle francesi. Fincantieri ha vinto negli Usa una gara in base alla quale la Marina statunitense ha già ordinato due navi, e può opzionarne altre otto. (Vap)