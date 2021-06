Cultura: a Roma una nuova galleria d'arte, un luogo sospeso come il tempo della pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Apre a Roma una nuova galleria d'arte. Un luogo sospeso come il tempo dell'emergenza pandemica che ha modificato abitudini e modi di vivere. Basile Contemporary apre il 10 giugno prossimo in via di Parione 10, con la mostra collettiva degli artisti Paolo Grassino, Simone Pellegrini e Emanuele Sartori, dal titolo "Mutevoli realtà" a cura di Alberto Dambruoso. L'esposizione offre allo spettatore, un "mondo altro" rispetto al'assiduo ripetersi di fatti presenti nello spazio e nel tempo. Le opere in mostra sono state realizzate nel corso dell'ultimo anno da tre artisti di primo piano nel panorama artistico nazionale. Si tratta di opere che seppur diverse nella tecnica esecutiva (scultura e installazione per Grassino, pittura su pergamena per Pellegrini, collage e pittura su tela per Sartori) sono molto simili nella sostanza. Trattano infatti della natura transitoria e mutevole delle nostre esistenze e per estensione anche della società in cui viviamo. Tutti e tre gli artisti, attraverso un'indagine speculativa di grande rigore, hanno dato vita, attraverso i loro lavori a uno spazio espositivo in cui il visitatore potrà interrogarsi su come ciò che appare si trasforma, su come le immagini che i nostri occhi quotidianamente captano vengono poi metabolizzate dal nostro sentire, dalla nostra cultura, dal nostro vivere, per essere poi incasellate nella nostra mente, in una forma differente dall'originaria visione. (Rer)