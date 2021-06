Razzismo: D'Incà su Seid, suo atto di accusa riguarda tutti noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, scrive su Facebook di aver "letto diverse volte la lettera di Seid Visi, le sue parole terribili e lucidissime, il suo sconforto, il malessere che lo ha spinto fino al gesto tragico di togliersi la vita a 20 anni. Un atto d'accusa che riguarda tutti noi e che parla di un Paese dove la parola 'razzismo' è ancora drammaticamente attuale. Rimossa spesso per la cattiva coscienza di molti, terreno di scontro politico strumentale e di odio sul quale si soffia per calcoli elettorali. Un odio che purtroppo troviamo ogni giorno in tanti piccoli fatti di cronaca che ci riportano indietro di 70 anni". Di fronte al "tragico tragico atto d'accusa" di Seid "ci vuole silenzio e rispetto - prosegue D'Incà -. È chiaro, però, che ci sia molto da fare, molto devono fare la politica, la cultura, la scuola. Per quegli occhi neri che si sono chiusi per sempre, per gli occhi di tantissimi ragazzi e ragazze che meritano di avere un futuro luminoso, pieno, pacificato nel cuore dell'Europa, in Italia, in questo tempo". (Rin)