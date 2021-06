Cultura: Mocci (Lega Roma), bene riapertura Torretta Valadier, ora estendere offerta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho preso parte, oggi, alla inaugurazione della Torretta Valadier a Ponte Milvio dopo i lavori di restyling degli spazi espositivi. Ci sono voluti nove anni affinché fosse possibile arrivare a questo punto: un tempo enorme, e non rispettoso delle potenzialità di uno degli spazi espositivi più prestigiosi della città". Lo dichiara in una nota il capogruppo della Lega in Municipio Roma XV, Giuseppe Mocci. "In questi anni abbiamo fatto sentire la nostra voce in ogni modo, dai flash mob di protesta per la riapertura, al lavoro svolto nelle sedi istituzionali preposte, fino alla presentazione del documento di consiglio, approvato all'unanimità, che ha contribuito a raggiungere il traguardo - aggiunge Mocci -. Oggi è stato centrato un primo obiettivo che permette di utilizzare la struttura per sole visite guidate contingentate. Non possiamo fermarci ora: si devono trovare immediatamente soluzioni adeguate per riprendere la programmazione degli eventi volti alla promozione culturale e artistica del territorio, utilizzando la torretta Valadier per mostre ed eventi culturali così come avvenuto da sempre in passato", conclude l'esponente della Lega.(Rer)