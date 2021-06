Iran: concluso primo dibattito tra i candidati a elezioni presidenziali, focus su economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sette candidati alle elezioni presidenziali iraniane hanno tenuto oggi il primo dei tre dibattiti televisivi ufficiali previsti prima della data delle votazioni, previste per il prossimo 18 giugno. Al centro del dibattito, trasmesso dall’emittente nazionale “Irib”, vi sono stati soprattutto temi economici, come la dura situazione del Paese e l’elevato tasso d’inflazione con cui l’Iran deve fare i conti. I sette candidati che hanno partecipato al dibattito sono Ebrahim Raisi, già sfidante dell’attuale presidente Hassan Rohani alle elezioni del 2017; Mohsen Rezaei, già comandante in capo dell’Esercito del Corpo delle guardie della Rivoluzione islamica (i cosiddetti pasdaran); Mohsen Mehralizadeh, esponente del fronte riformista ed ex governatore della provincia di Isfahan; Said Jalili, conservatore, già segretario del Consiglio supremo di sicurezza nazionale; Alireza Zakani, conservatore, già candidato due volte alle elezioni e altrettante volte squalificato dal Consiglio dei guardiani; il riformista Abdolnaser Hemmati, ex governatore della Banca centrale dell’Iran, e Seyyed Amir Hossein Ghazizadeh Hashemi, parlamentare conservatore. (segue) (Res)