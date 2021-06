Iran: concluso primo dibattito tra i candidati a elezioni presidenziali, focus su economia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le statistiche mostrano che il 50 per cento della popolazione vive sotto la soglia di povertà”, ha detto il candidato riformista Mehr Alizadeh, sottolineando che 7 milioni di famiglie non hanno entrate stabili e hanno bisogno di sostegno diretto. Il candidato ha proposto un piano volto ad aumentare la produzione, il reddito pro capite e combattere l’evasione fiscale. “Sull’inflazione abbiamo preparato un pacchetto basato su 213 progetti, 51 dei quali legati direttamente al controllo dell’inflazione e dei prezzi”, ha detto il candidato Hashemi, che intende “riformare la struttura della Banca centrale” di Teheran. Rezaei, da parte sua, ha criticato il governo attuale e il precedente governatore della Banca, Hemmati, per aver “portato disastri” nel deficit di bilancio, mentre anche Zakani ha accusato l’ex governatore di aver “distrutto” la valuta nazionale. Hemmati, oltre a difendere il suo operato, ha invece accusato gli altri candidati di essere unicamente “coperture” di Raisi, e di fare promesse non realistiche. (segue) (Res)