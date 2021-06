Iran: concluso primo dibattito tra i candidati a elezioni presidenziali, focus su economia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guida suprema dell’Iran, ayatollah Ali Khamenei, ha affermato ieri a sorpresa in un discorso televisivo che ad alcuni candidati valutati dal Consiglio dei guardiani è stato fatto “un torto”, perché sono stati accusati di “cose non vere, diffuse anche tramite internet”. Proteggere “l’onore della gente è una delle cose più importanti”, ha detto Khamenei, facendo appello agli “organi competenti” affinché “ripristinino il loro onore”. Il riferimento era probabilmente all’ex presidente del parlamento iraniano, Ali Larijani, che secondo il fratello Sadegh – membro del Consiglio – è stato squalificato a causa di “false informazioni” fornite dai servizi di intelligence. In risposta a Khamenei, tuttavia, il Consiglio non ha revocato nessuna delle squalifiche effettuate in fase di valutazione delle candidature. In precedenza, la Guida suprema aveva difeso la decisione del Consiglio, dopo che anche l’attuale presidente del Paese, Hassan Rohani, aveva chiesto ufficialmente all’ayatollah di garantire “maggiore concorrenza” nella scelta dei candidati. (Res)