Venezuela: Messico conferma sostegno a possibile dialogo tra Maduro e oppositori

- Il Messico non ha mai smesso di lavorare a una soluzione negoziale tra il governo e le opposizioni del Venezuela, e ribadisce la sua disponibilità ad accompagnare od ospitare un nuovo round di colloqui. Lo ha detto il ministro degli Esteri del Messico, Marcelo Ebrard Casaubon, ribadendo una posizione che il Paese ha "sempre portati avanti". Interrogato sui possibili sviluppi della crisi, Ebrard ha detto di non poter scendere in dettagli "per non mettere in pericolo processi che sono molto complessi", ma che dal 2019, anno di nascita del cosiddetto "Gruppo di Montevideo", la posizione del Messico è sempre quella di attivare "un negoziato tra le parti e cercare di trovare accordi". Il Paese nordamericano, che in passato dato la disponibilità ad ospitare colloqui tra gli esponenti di Nicolas Maduro e Juan Guaidò, "è stato sede di diverse conversazioni", ha detto Ebrard confermando la partecipazione a un nuovo sforzo che si vuole coordinato dal regno di Norvegia. "Siamo vicini alla Norvegia, abbiamo molte affinità" e "siamo a favore di questo tipo di accordi. Ma ora non ho l'autorizzazione per condividere dettagli sul caso", ha specificato. (segue) (Mec)