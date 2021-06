Venezuela: Messico conferma sostegno a possibile dialogo tra Maduro e oppositori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A metà maggio, il leader oppositore Juan Guaidoò aveva detto che rappresentanti del presidente Nicolas Maduro ed esponenti del fronte antigovernativo si erano già incontrati per definire "facilitatori" e "garanti" di un eventuale negoziato per l'implementazione dell' "Accordo di salvezza nazionale". "Che cosa manca? facilitatori e garanti", ha detto Guaidò segnalando che "un processo di contatto si è già tenuto. Nessuno si fida della dittatura", ha detto l'ex presidente dell'Assemblea nazionale, commentando ai microfoni di "VPItv" alcuni dei dettagli della proposta di un dialogo aperto alle opposizioni "unite" e ai membri del "regime", con la presenza di un soggetto internazionale "autorevole" in grado di legare le parti agli accordi presi. (segue) (Mec)