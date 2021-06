Venezuela: Messico conferma sostegno a possibile dialogo tra Maduro e oppositori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guaidò aveva a questo proposito riconosciuto che la Norvegia, paese cui si è espressamente riferito Maduro e già alla guida del fallito tavolo del 2019, è una delle alternative possibili, ma non l'unica. "Non vogliamo ancora dire che sia l'unica, ma una delle possibilità", ha detto l'oppositore insistendo sulla necessità di un cambio di passo nelle eventuali nuove trattative. "Processi negoziali li abbiamo già sostenuti. Non abbiamo bisogno di un altro processo fallimentare per dare alla dittatura modo di guadagnare tempo, di allentare la pressione internazionale... No, abbiamo bisogno di un accordo che ci porti ad elezioni libere e che permetta l'ingresso di aiuti umanitari", ha sottolineato. (segue) (Mec)