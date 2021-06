© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La previsione di una tassazione globale minima al 15 per cento per le multinazionali "rappresenta un passo decisivo sulla strada della equità e della giustizia sociale. Perciò l'accordo al G7 ha davvero una portata storica". Lo afferma in una nota Debora Serracchiani, presidente dei deputati del Partito democratico.(Com)