Medio Oriente: Di Battista, mi schiero, evviva la Palestina libera

- La situazione in Palestina "non potrà mai migliorare finché queste persone non avranno una patria riconosciuta a livello internazionale, fino a che a queste persone non verrà, giorno dopo giorno, tolta terra su terra". Lo ha detto in un video pubblicato sul suo account Twitter l'ex parlamentare M5s, Alessandro Di Battista, che ha partecipato a Roma alla protesta in piazza della comunità palestinese in Italia. "Mi schiero, ho preso posizione e continuerò a farlo perché oggi sostenere la causa palestinese significa stare dalla parte un popolo oppresso. Evviva la Palestina libera", ha concluso. (Rin)