Bielorussia: governo di Minsk andrà in tribunale per risarcimento perdite per incidente Ryanair

- La Bielorussia difenderà in tribunale il suo diritto di rivalersi sulle perdite subite in relazione all'episodio del volo Ryanair FR4978 tra Atene e Vilnius dirottato a Minsk dalle autorità bielorusse per arrestare il dissidente Roman Protasevich. Lo ha annunciato oggi il primo ministro bielorusso Roman Golovchenko. “Siamo fiduciosi di avere ragione e siamo pronti a difendere i nostri interessi in tribunale. Credo che saremo in grado di ottenere un risarcimento per tutti i danni causati a noi", ha detto Golovchenko in un'intervista all'emittente statale "Belarus 1". Il premier ha aggiunto che le autorità bielorusse hanno incontrato i rappresentanti dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (Icao) e hanno insistito per un'indagine equa e obiettiva sull'incidente. Ieri l'Associazione per il trasporto aereo internazionale (Iata) ha invitato l'Agenzia europea per la sicurezza dell'aviazione (Easa) a mantenere la separazione tra politica e questioni legate alla sicurezza dei voli. È quanto riferisce una nota della Iata, diffusa sulla scia dei recenti eventi che hanno seguito l'incidente del volo Ryanair FR4978 tra Atene e Vilnius dirottato a Minsk dalle autorità bielorusse. (segue) (Rum)