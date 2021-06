© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È con grande dispiacere che confermo la decisione di ritirare la mia candidatura a sindaco di Varese per motivi personali". Lo ha scritto sul suo profilo Twitter l'ex ministro della Lega Roberto Maroni. "Sosterrò il nuovo candidato del centrodestra, mettendo a sua disposizione la lunga esperienza nelle istituzioni che ho maturato in tutti questi anni" ha aggiunto. (Com)