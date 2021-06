Roma: Campidoglio, nasce la prima piazza smart della Capitale, al centro le persone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La piazza è inoltre dotata di tre panchine intelligenti alimentate con energia solare e munite di accessori (ricarica wireless, usb, radio, casse); la Planet app, scaricabile gratuitamente, che consente ai residenti di accedere ai servizi e alle iniziative organizzate dal Community manager che facilita la buona convivenza all'interno del quartiere, offrendo strumenti per organizzare attività e condividere spazi comuni. "Oggi inauguriamo questa prima piazza smart che offrirà nuovi servizi e un nuovo spazio di socialità e aggregazione. Ringraziamo le aziende che hanno promosso questa sperimentazione e proseguiamo il lavoro per portare almeno una piazza smart in ogni municipio di Roma. L'obiettivo è quello di dare ai cittadini la possibilità di riappropriarsi di luoghi della città sfruttando l'innovazione e la tecnologia per aprire nuove prospettive" dichiara il delegato della sindaca all'innovazione, Massimo Bugani. "Siamo lieti di portare nella Capitale un primo importante progetto di smart city e un piano che punta a rendere la tecnologia un servizio concreto per la comunità sociale, anche di quartiere. Confidiamo che questa prima iniziativa di Piazza smart saprà fare comprendere gli innumerevoli vantaggi di avvalersi della più moderna tecnologia per l'innovazione di città, aree e centri urbani di ogni tipo", commenta Marco Orlandi, a nome del raggruppamento di imprese che ha investito in questa sperimentazione innovativa. (Com)