G7: Fratoianni (Si), presto per cantar vittoria, ma direzione giusta

- "Finalmente una bella notizia: tassa minima globale di almeno il 15 per cento per le multinazionali. Un accordo che potrebbe essere l'inizio di un cambio di rotta, dopo decenni di dominio incontrastato del mercato, di gioco al ribasso sulla pelle di lavoratori e lavoratrici, di infime speculazioni e immensi dividendi". Lo afferma in una nota il segretario nazionale di Sinistra italiana. "È ancora presto per cantare vittoria, ma la direzione - conclude Fratoianni - quella giusta. E lo è anche per il nostro Paese. Basta scuse. È ora di giustizia sociale".(Com)