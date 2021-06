Ambiente: Cingiolani, basta demonizzare industria, no transizione a colpi di scure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ne posso più di sentire demonizzare l'industria come fosse il demonio. Il concetto della transizione è riuscire a passare da un'economia che è cresciuta sfruttando il pianeta ad un'economia che cresce per il pianeta". Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, intervenendo al Festival dell'economia di Trento. "Dobbiamo consentire ai cittadini di vivere, no ad una transizione a colpi di scure. Gli scontri ideologici rendono la transizione più lenta e dolorosa", ha aggiunto. (Rin)