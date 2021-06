Rifiuti: Cingolani, serve recuperare gap di alcune Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tema di rifiuti rispetto all'obiettivo 65-10 -25, "ci sono Regioni che sono già avanti, altre dove i rifiuti vengono portati via con i camion ogni giorno". Lo ha sottolineato il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, intervenendo al Festival dell'economia di Trento. Come raggiungere un obiettivo comune con punti di partenza così diversi? "Serve fare un lavoro di recupero molto importante e complesso sui gap, ciononostante sull'economia circolare l'Italia se la cava molto bene, ma possiamo fare molto meglio recuperando i gap", ha aggiunto. (Rin)