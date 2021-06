Congo-Kinshasa: aeroporto di Goma riaperto due settimane dopo eruzione vulcano Nyiragongo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aeroporto internazionale di Goma, nella Repubblica democratica del Congo (Rdc), è stato riaperto oggi due settimane dopo l'eruzione del vulcano Nyiragongo avvenuta lo scorso 22 maggio. Lo riferiscono fonti dell'aeroporto citate dai media locali, secondo cui la riapertura dello scalo è avvenuta con l'atterraggio di un aereo con a bordo il primo ministro Jean-Michel Sama Lukonde, arrivato a Goma a capo di una squadra ministeriale per fare il punto della situazione, incontrare i funzionari locali e rafforzare l'intervento statale per gli aiuti umanitari. Circa 400 mila residenti su 600 mila stimati hanno lasciato la capitale della provincia del Nord Kivu dopo l'eruzione del Nyiragongo. Secondo le stime governative, un totale di 32 persone sono morte per le ustioni riportate o per asfissia dopo l'eruzione del vulcano e altre due sono morte in incidenti durante l'esodo. (Res)