Messico: elezioni 6 giugno, assassinato nello stato di Veracruz un altro candidato sindaco

- Nella notte di venerdì è stato assassinato un altro dei candidati alle elezioni che si terranno domenica in Messico. Si tratta di Rene Tovar Tovar, aspirante sindaco della città di Cazones, nello stato di Veracruz. Fonti della polizia rilanciate dai media locali parlano di un tentativo di sequestro non andato a buon fine e tramutatosi in breve in una sparatoria, nel domicilio di Tovar. Dopo la fuga degli aggressori, parenti e amici hanno provato a trasportare la vittima in ospedale per evitarne la morte, ma senza successo. Tovar Tovar era membro del Movimento cittadino (Mc), partito che denuncia un numero crescente di aggressioni. Si tratta di una giovane forza nata dopo il "disgelo" del sistema politico messicano per decenni dominato dal Partito rivoluzionario istituzionale (Pri), dal 2000 in avanti in alternanza con il Partito di azione nazionale (Pan). (segue) (Mec)