Messico: elezioni 6 giugno, assassinato nello stato di Veracruz un altro candidato sindaco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema della violenza in campagna elettorale continua dunque ad essere di strettissima attualità. Secondo l'agenzia di consulenza "Etellekt" quella che si sta per chiudere potrebbe essere la campagna elettorale con il numero di aggressioni più alte di sempre, anche se con un numero di morti – 87 – per il momento inferiore a quelli della campagna presidenziale del 2017-2018. Il tema ricorrente nelle analisi è la lotta che le varie organizzazioni criminali, apparentemente in aumento come numero, compiono per avvicinare i luoghi del potere proprio mentre si apprestano ad essere rinnovati. Un tipo di contesa che diventa particolarmente accesa negli enti locali, più lontani dal potere centrale e per questo più soggetti alla pressione criminale. I numeri di “Etellekt” dicono che 30 dei 35 candidati uccisi in campagna aspiravano a un posto nelle amministrazioni locali. Il rapporto preparato da un'altra agenzia, "Integralia", porta il numero totale dei candidati uccisi a quota 167. (Mec)