Yemen: delegazione omanita a Sanaa per colloqui con ribelli Houthi

- Una delegazione dell’Oman si è recata oggi a Sanaa, capitale yemenita controllata dai ribelli Houthi, per colloqui con le milizie sostenute dall’Iran, mentre il ministro degli Esteri del governo riconosciuto yemenita, Ahmed Awad bin Mubarak, si trova in visita a Mascate. La delegazione omanita, composta da rappresentanti dell’Ufficio del Sultano, Haitham bin Tariq, è giunta accompagnata dal portavoce delle milizie Houthi, Mohammed Abdelsalam, al quale l’Arabia Saudita – che controlla lo spazio aereo del Paese – impediva dal 2016 di raggiungere per via aerea la capitale yemenita. Il portavoce e la delegazione dovrebbero incontrare il capo dei ribelli, Abdelmalik al Houthi, per discutere degli ultimi colloqui tenuti nella capitale omanita. “Lavoriamo per far progredire gli accordi sulla questione umanitaria e sul processo di pace”, ha detto Abdelsalam, citato dall’emittente “Al Masirah”, vicina ai ribelli sostenuti dall’Iran. “Per completare gli sforzi compiuti nel sultanato dell’Oman siamo oggi a Sanaa per discutere di tutto ciò che è di interesse a livello nazionale e della regione in generale”, ha aggiunto il portavoce. L’arrivo della delegazione, autorizzato da Riad, indica che i negoziati tra le parti potrebbero essere in fase relativamente avanzata. (Res)