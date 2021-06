Roma: muore compagno e chiude corpo in valigia che la lascia in strada, denunciata 39enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una donna di 39 anni è stata denunciata questa mattina dalla squadra mobile di Roma per l’occultamento del cadavere del compagno. L’uomo, un 37enne, sarebbe morto per overdose alcuni giorni fa e la donna per disfarsi del suo corpo, lo ha chiuso in una valigia che poi ha lasciato in piazza Federico Sacco a Roma. A scoprirlo, poco dopo le sette, un passante che ha visto colare del sangue dal bagaglio e ha lanciato l’allarme. I poliziotti, hanno verificato che nella valigia c'era un corpo, non è ben chiaro se sezionato o integro, e seguendo le tracce ematiche sono arrivati all’appartamento dove i due vivevano. La donna, interrogata dagli agenti della Mobile ha confessato di essersi disfatta del cadavere chiudendolo in una valigia che poi ha lasciato in strada.(Rer)