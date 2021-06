Covid: Abruzzo ai primi posti fra Regioni per posti letto attivati per emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Abruzzo è al secondo posto tra le Regioni italiane per il numero di posti letto aggiuntivi di terapia intensiva stabilmente attivati per far fronte all'emergenza Covid (oltre a quelli provvisori, allestiti per le esigenze di ricovero in particolari periodi). Con una percentuale del 75,8 per cento (pari a 50 posti letto sui 66 programmati) la nostra regione segue l'Emilia Romagna al 79,2 per cento e stacca di oltre 30 punti le Marche, al terzo posto con il 43,8. La media nazionale è del 25,7 per cento. Lo sottolinea l'assessore alla Salute, Nicoletta Verì, commentando i dati del report del ministero della Salute, che monitorano l'attuazione delle misure contenute nel decreto Rilancio. Primo posto in Italia, invece, per l'attivazione dei posti letti in terapia semi intensiva: la nostra Regione ha attivato il 79,3 per cento del totale programmato, pari a 73 posti sui 92 previsti. Una percentuale che supera di 30 punti il Veneto, secondo nella graduatoria e di oltre 50 punti la media nazionale, che è del 25,5 per cento. (segue) (Gru)