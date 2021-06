G7: Zingaretti, ottimo accordo su aliquota globale minima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un'ottima notizia l'accordo raggiunto al G7 su una aliquota globale minima. Un primo passo importantissimo per costruire equità e contrastare l'elusione e i paradisi fiscali". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "Affrontare questi nodi è fondamentale per creare una società più equa, più giusta, più forte. Ora non bisogna fermarsi e occorre puntare a un accordo globale. Prima le persone", conclude Zingaretti. (Rer)