G7: Facebook accoglie "l'importante progresso" negli accordi sulla tassazione globale

- Facebook accoglie con favore "l'importante progresso" nell'intesa tra i Paesi del G7 per una aliquota globale minima per la tassazione sulle grandi imprese. Lo ha detto il vice presidente degli affari globali e della comunicazione di Facebook, Nick Clegg, sottolineando che la nuova normativa potrebbe costringere il gigante dei social media a pagare di più. "Facebook ha chiesto da tempo una riforma delle regole sulla tassazione globale e salutiamo l'importante Progress fatto al G7", ha scritto Clegg in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. "L'accordo odierno è un passo significativo verso la certezza degli investimenti e il rafforzamento della fiducia pubblica nel sistema fiscale globale". Questo passaggio, ha aggiunto Clegg potrebbe significare che Facebook si troverà a pagare più "tasse e in luoghi diversi", stante che l'aliquota verrebbe applicata paese per paese.(Nys)