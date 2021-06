Razzismo: Salvini su suicidio Seid, cretino disprezzare in base a pelle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una preghiera per te, ragazzo, e un forte abbraccio alla tua famiglia". Lo scrive su Twitter il leader della Lega, Matteo Salvini, in merito Seid Visin, il calciatore che si è suicidato e ha denunciato in una lettera agli abusi razzisti subiti. "Gli italiani sono da sempre generosi, laboriosi, accoglienti e solidali. Chi ancora distingue o disprezza un essere umano in base al colore della pelle, è un cretino. Punto". Salvini quindi aggiunge che "chi porta rispetto, merita rispetto" E in un Ps precisa: "Agli sciacalli alla Saviano che cercano di fare polemica politica anche su una tragedia come questa, smentiti dai genitori di Seid che fanno sapere che 'il suo gesto estremo non deriva da episodi di razzismo'. Ricordo infine che il primo senatore nero eletto nella storia della Repubblica italiana, l’amico e imprenditore di origine nigeriana Tony Iwobi, è stato candidato ed eletto con la Lega. C’è chi parla di integrazione e chi la realizza". (Rin)