Ue: Von der Leyen, accordo su tassa minima globale è passo avanti verso l'equità

- La presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, ha accolto con favore l'accordo per l'introduzione di una tassa minima globale del 15 per cento per le multinazionali. "Accolgo con favore questa notizia positiva dal G7 sull'imposta minima sulle società. La comunicazione della Commissione Ue sulla tassazione delle imprese spinge per la modernizzazione e una maggiore cooperazione internazionale sulla tassazione delle imprese. Questo accordo è un grande passo avanti verso l'equità e la parità di condizioni", ha scritto Von der Leyen in un messaggio pubblicato su Twitter. (Beb)