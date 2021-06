© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dal 1 luglio per 1,8 milioni di famiglie di autonomi disoccupati e incapienti parte l'assegno unico per ogni figlio minorenne. Una rivoluzione sociale che diventa realtà. Fiero di un provvedimento per cui mi sono speso da Ministro. Una bella notizia per il Paese e per il suo futuro". Lo scrive su Twitter il deputato Pd Roberto Gualtieri, candidato alle primarie del centrosinistra a sindaco di Roma. (Rer)