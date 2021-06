Usa-Cina: Washington, al lavoro per rimediare a "significativo squilibrio" in relazioni commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni commerciali tra Stati Uniti e Cina presentano un "significativo squilibrio" a favore di Pechino, e l'amministrazione Joe Biden si impegna a riportarli in parità. Lo ha detto Katherine Tai, Rappresentante per il commercio degli Stati Uniti, in un punto stampa precedente al vertice virtuale dei ministri di settore, nel Forum di cooperazione Asia-Pacifico. "Ci sono parti di questa relazione commerciale che non sono corrette e che nel tempo si sono rivelate per certi versi dannose per l'economia Usa", ha detto Tai commentando l'accordo firmato con Pechino a gennaio 2020 e il piano tariffario sui prodotti in arrivo dal gigante asiatico. La relazione commerciale "è stata segnata da un significativo squilibrio in termini di performance, ma anche in termini di opportunità e di apertura dei reciproci mercati", ha proseguito la funzionaria citata sai media regionali. "Gli Stati Uniti si impegnano a fare tutto quanto possibile per riportare in equilibrio il bilancio della relazione commerciale con la Cina", ha detto. (Nys)