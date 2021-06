Razzismo: Laforgia su suicidio Seid, è questo il Paese che vogliamo?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Seid Visin aveva vent'anni. Era stato stato adottato da bambino da una famiglia di Nocera Inferiore. Sognava di diventare un calciatore. Venerdì scorso è stato trovato senza vita nella sua abitazione. Tempo fa aveva descritto la condizione in cui vivono le persone che vengono discriminate per il colore della propria pelle nel nostro Paese. Un Paese ancora profondamente razzista. La storia di Seid è la storia di tante persone a cui viene negata la dignità di cittadini e che vengono tenute ai margini della società, quotidianamente vittime di discriminazione e di violenza. La sofferenza di questa condizione deve interrogare profondamente la politica, da chi ha soffiato per anni sul razzismo strisciante nel Paese a chi non è riuscito a spezzare quella narrazione xenofoba e discriminatoria. È questo il Paese che vogliamo?". Lo scrive su Facebook il senatore di Liberi e uguali, Francesco Laforgia. (Rin)