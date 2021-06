Vaticano: Francesco, non lasciate i luoghi in cui siete nati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlando ai giovani del progetto Policoro, Papa Francesco ha esortato i ragazzi ad avere rispetto del mondo e di amare i territori dove si è nati. "Vi chiediamo di mostrarci che è possibile abitare il mondo senza calpestarlo - ha spiegato Bergoglio - sarebbe una bella conquista per tutti. Abitare la terra non vuol dire prima di tutto possederla, no, ma saper vivere in pienezza le relazioni: relazioni con Dio, relazioni con i fratelli, relazioni con il creato e con noi stessi. Vi esorto ad amare i territori in cui Dio vi ha posti, evitando la tentazione di fuggire altrove". Sua Santità ha chiesto, quindi, attenzione per i luoghi più difficili e degradati: "Proprio le periferie possono diventare laboratori di fraternità. Dalle periferie spesso nascono esperimenti di inclusione: da tutti, infatti, si può imparare qualcosa, nessuno è inutile, nessuno è superfluo".(Civ)