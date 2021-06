G7: Franco, accordo su tassa minima globale sarà operativo fra qualche anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo raggiunto oggi in sede G7 sull’introduzione di una tassa minima globale di almeno il 15 per cento su base nazionale per le multinazionali sarà operativo fra qualche anno. Lo ha dichiarato il ministro dell’Economia, Daniele Franco, nel corso di una conferenza stampa tenuta a Londra al termine della riunione ministeriale del G7. “L’accordo odierno sblocca un dibattito durato otto-nove anni. Questa nuova forma di tassazione sarà operativa fra qualche anno, non ci sono tempi tecnici per farlo prima. Quando (la legge) sarà diventata operativa, i Paesi che hanno già una digital tax la elimineranno e adotteranno la nuova”, ha aggiunto Franco.(Rel)