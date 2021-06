Razzismo: Bellanova su Seid, lavorare perché inclusione e solidarietà prevalgano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Seid aveva 20 anni e "tutta la vita davanti. Era arrivato in Italia da bambino aveva vissuto qui praticamente tutta la sua vita. Eppure, giorno dopo giorno, il colore della sua pelle lo faceva sentire sempre più escluso da una comunità, la nostra, di cui si sentiva parte a pieno titolo. Alla fine, disperazione e frustrazione hanno prevalso. Seid si è ucciso, perché non riusciva più a sopportare il razzismo delle persone intorno a lui". Lo scrive su Facebook la viceministra delle Infrastrutture e senatrice di Italia viva, Teresa Bellanova. "Il suo è un gesto tragico, terribile, che scuote le coscienze e sottolinea ancora una volta l'urgenza di affrontare non solo gli atti più manifesti di violenza razziale, ma anche quelle forme di razzismo più subdole che si infiltrano nella nostra società e arrivano a toccare tutti noi, in modo quasi inconsapevole. Dobbiamo combattere con forza e lavorare affinché inclusione e solidarietà prevalgano. Dobbiamo farlo per Seid e per tutti i giovani che come lui sono discriminati solo perché hanno la pelle di un colore diverso", conclude Bellanova. (Rin)