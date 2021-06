Italia: Franco, nessun dubbio su necessità di ridurre deficit e debito dopo fine pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci sono dubbi per l’Italia sul fatto che, una volta usciti dalla recessione legata alla pandemia, il deficit e il debito vadano ridotti. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Daniele Franco, durante il punto stampa in ambasciata al termine della riunione del G7 Finanze a Londra. “Sta a noi come Paese ridurre il nostro debito anche per avere i margini per affrontare le crisi future: questa recessione ci ha insegnato che quando le cose vanno male lo Stato deve poter intervenire, anche pesantemente. Ciò può avvenire se ci sono i margini per farlo e questi margini vanno ricostruiti”, ha detto Franco. “Non sappiamo quando avremo un’altra recessione o un’altra pandemia, ma nella vita di un Paese ci sono dei momenti in cui uno Stato deve intervenire” e speriamo che lo si possa fare in condizioni migliori, a aggiunto il ministro. (Rel)