- Nel giorno del 207mo anniversario della fondazione dell’Arma, "il mio pensiero va a tutti i Carabinieri, sempre tra le persone, a servizio dei cittadini, a difesa dei diritti e costantemente impegnati in prima linea per contrastare criminalità e malaffare. Grazie". Lo scrive su Twiiter il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà. (Rin)