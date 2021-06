Recovery: Franco, grande passo aventi, ora sta ai Paesi utilizzare bene i fondi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Next Generation Eu è un grande passo in avanti: ora sta a tutti i Paesi, Italia compresa, utilizzare bene i fondi per dare una spinta alla crescita della nostra economia. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Daniele Franco, durante il punto stampa in ambasciata al termine della riunione del G7 Finanze a Londra. “Se ciò accadrà, sarà un segno per il futuro”, ha detto il ministro. “Se tutti i Paesi utilizzeranno bene quest’opportunità per crescere e uscire dalla recessione, per diventare delle economie più compatibili con la riduzione delle emissioni, per diventare più digitali, questo sarà un segnale che anche in eventuali casi successivi si potrà utilizzare questo strumento in caso di necessità”, ha detto il ministro. (Rel)